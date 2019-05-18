Курашёв: с нетерпением жду противостояния со сборной России

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашёв поделился ожиданиями от воскресной встречи с Россией и оценил шансы команды на повторение прошлогоднего успеха.

«Чего жду от матчей с топовыми командами? Будет тяжело. Против таких соперников надо больше обороняться. Но Швейцария уже не раз показывала, что за счёт дисциплины и тактики способна создать проблемы кому угодно.

Будет ли матч с Россией особенным? Да, конечно. Все мои родные и близкие будут смотреть. Очень интересно сыграть против России, жду с нетерпением противостояния со звёздами, которые собрались в команде. Нас ждёт очень увлекательный матч.

Может ли Швейцария повторить прошлогодний успех? Это наша цель. Мы всё сделаем, чтобы снова дойти до финала и наконец его выиграть. Вся команда, все хоккеисты и тренеры Швейцарии настроены только на это.

Мне важно, что мы выиграли стартовые матчи. Очки — не самое важное. Моя личная статистика — это вторично. Главное, чтобы наша команда побеждала», — приводят слова Курашёва «Известия».

Сборная Швейцарии играет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).