Курашёв: с нетерпением жду противостояния со сборной России

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашёв поделился ожиданиями от воскресной встречи с Россией и оценил шансы команды на повторение прошлогоднего успеха.
«Чего жду от матчей с топовыми командами? Будет тяжело. Против таких соперников надо больше обороняться. Но Швейцария уже не раз показывала, что за счёт дисциплины и тактики способна создать проблемы кому угодно.
Будет ли матч с Россией особенным? Да, конечно. Все мои родные и близкие будут смотреть. Очень интересно сыграть против России, жду с нетерпением противостояния со звёздами, которые собрались в команде. Нас ждёт очень увлекательный матч.
Может ли Швейцария повторить прошлогодний успех? Это наша цель. Мы всё сделаем, чтобы снова дойти до финала и наконец его выиграть. Вся команда, все хоккеисты и тренеры Швейцарии настроены только на это.
Мне важно, что мы выиграли стартовые матчи. Очки — не самое важное. Моя личная статистика — это вторично. Главное, чтобы наша команда побеждала», — приводят слова Курашёва «Известия».
Сборная Швейцарии играет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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