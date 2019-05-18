Барбашёв забросил первую шайбу в плей-офф на 35-й секунде матча с «Сан-Хосе»

«Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче финала Западной конференции НХЛ. В середине первого периода команда из штата Миссури ведёт со счётом 1:0. На 35-й секунде отличился российский нападающий Иван Барбашёв.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте лиги.

Это 23-й матч в плей-офф в карьере для Барбашёва. На его счету 4 очка – 1 гол и 3 результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко. «Блюз» — пятые (99).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.