Д. Стаал: «Каролина» вернулась в число значимых клубов НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал поражение в финале Восточной конференции в серии с «Бостон Брюинз» (0-4).



«Перед началом сезона мы ставили задачу вернуться в число значимых клубов. Конечно, мечтали и о большем, но, даже попав в финальную четвёрку с той, первой задачей, мы, считаю, справились. Для молодой команды возможность прогрессировать с такой высокой точки выглядит многообещающе, и наши болельщики, и наш город, мне кажется, тоже это понимают. Они взволнованы по поводу этой группы игроков так же, как и мы. Мы же будем стремиться каждый год оставаться командой, которая игрой вызывает такие эмоции и доходит до этих больших матчей», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.

Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».