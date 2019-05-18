Д. Стаал: «Каролина» вернулась в число значимых клубов НХЛ
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал поражение в финале Восточной конференции в серии с «Бостон Брюинз» (0-4).
«Перед началом сезона мы ставили задачу вернуться в число значимых клубов. Конечно, мечтали и о большем, но, даже попав в финальную четвёрку с той, первой задачей, мы, считаю, справились. Для молодой команды возможность прогрессировать с такой высокой точки выглядит многообещающе, и наши болельщики, и наш город, мне кажется, тоже это понимают. Они взволнованы по поводу этой группы игроков так же, как и мы. Мы же будем стремиться каждый год оставаться командой, которая игрой вызывает такие эмоции и доходит до этих больших матчей», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.
Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».
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