Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. 22-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, в контракте есть пункт о возможном возвращении игрока в КХЛ.



Рыков был задрафтован «Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года .



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. Рыков проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.

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