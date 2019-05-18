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Йокихарью: Какко очень хорош, он доминирует в зоне соперника

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Йокихарью: Какко очень хорош, он доминирует в зоне соперника
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Финляндии Хенри Йокихарью поделился мнением об игре своего партнёра по команде, 18-летнего нападающего Каппо Какко. В пяти матчах чемпионата мира Какко набрал 7 (6+1) очков.

«Какко очень хорош. Очень хороший хоккеист. Это очевидно. Все это видят. Он может прибавить в нужный момент, забросить шайбу, и это очень важно для команды. Он был очень хорош уже в молодёжке. С тех пор он ещё прибавил, поверил в себя и сейчас показывает очень хороший хоккей — держит шайбу, закрывает её корпусом. Её очень сложно у него отобрать. Он доминирует в зоне соперника», — приводит слова Йокихарью официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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