Хет-трик в ворота словаков и уже пять голов в двух матчах!

На ЧМ есть Какко, а потом море звёзд НХЛ. Как так можно играть в 18 лет?

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Чья серия продолжится?

В первый игровой день словаки и финны сотворили две главные сенсации чемпионата мира. Команда Юкки Ялонена неожиданно оказалась сильнее канадцев (3:1), которые из-за травмы лишились своей главной звезды, центрального нападающего первого звена Джона Тавареса. В свою очередь словаки обыграли другую североамериканскую сборную, победив США. На глазах у родной публики коллектив Крэйга Рэмзи забросил «звёздно-полосатым» четыре шайбы, пропустив в ответ лишь одну.

США приехали за золотом и начали с 1:4 от Словакии. День сенсаций на ЧМ Североамериканские сборные провалили старт чемпионата мира.

Нельзя не отметить и удачную игру молодых хоккеистов словаков и финнов. Так, у Суоми «зажигал» талантливый форвард Каапо Какко, забросивший красивую шайбу. У Словакии здорово себя проявил защитник «Тампы» Эрик Чернак. Именно его гол стал переломным в матче с США.



«Какко забил красивый гол. Он был очень терпелив. Я думал, что обезопасил себя, перекрыв ворота, но у финна длинные руки и он оформил красивый гол», — заявил голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей после поражения от финнов. Финского вундеркинда нахваливают даже соперники.

Играла Канада, а говорили о Какко! 18-летний финн забил супергол Канадцы долго запрягают. Как всегда.

Какко и Чернак снова отличились

Первый период матча в Кошице начался с того, что команды обменялись голами. И, что примечательно, снова забила молодёжь. Сперва словацкий защитник Чернак удачно подкараулил отскок от вратаря и мощно зарядил по шайбе из круга вбрасывания – Ланкинен оказался бессилен.



Однако финны довольно быстро сравнял счёт. Защитник Петтери Линдбом удачно реализовал большинство, воспользовавшись передачами Савинайнена и Раялы. Зрителям, пришедшим на трибуны, скучать не пришлось. Однако это, как оказалось, было только начало зрелища.

За дело снова взялся Каапо Какко, пушечным выстрелом поразивший ворота Марека Чильяка. Голкипер словаков махнул ловушкой, но всё тщетно. Похоже, этого финского вундеркинда просто не остановить! В активе Какко было уже три гола в двух матчах на чемпионате мира. В «Рейнджерс», которые на грядущем драфте НХЛ практически наверняка заберут Какко себе, уже потирают руки.

Дялоге шайбой разбили лицо

Во второй двадцатиминутке словаки бросились отыгрываться, но было заметно, что в некоторых эпизодах хозяевам чемпионата мира банально не хватало мастерства и хладнокровия. В свою очередь опытный Ялонен прекрасно знает, как выстраивать игру команды в подобных ситуациях. Финны старались ловить соперника на контратаках, играть жёстко и внимательно в обороне.

Хозяева нервничали и нарушали правила – на четвёртой минуте малым штрафом наказали Татара. Не обошлось и без неприятных эпизодов. Раяла наносил мощный кистевой бросок, и шайба попала в лицо словацкому защитнику Дялоге, который сразу упал на лёд. Игру остановили, на льду появилась кровь. В результате Дялогу под руки увели в раздевалку. Будем надеяться, что обойдётся без серьёзной травмы и Марек продолжит играть на чемпионате мира.



Но словаки смогли собраться. Более того, до перерыва сравнять счёт. Финнам оставалось продержать меньше минуты – не вышло. Мартин Маринчин удачно подхватил шайбу, выкатился из-за ворот и с неудобной руки поразил цель. Сперва судьи смотрели повтор сами, потом Ялонен взял челлендж, но в итоге главные арбитры, в составе которых был и белорус Максим Сидоренко, логично засчитали взятие ворот. Правда времени на принятие решения арбитрам пришлось потратить немало.

Очередной шедевр от Какко

Третий период команды начали при счёте 2:2. Цена ошибки возрастала, поэтому все стали осторожничать и стараться минимизировать риски. Бросок из выгодной позиции наносил Тюрвяйнен, однако шайба рикошетом от защитника покинула пределы площадки.



Если во втором периоде судьи долго просматривали гол словаков, кто в третьей двадцатиминутке вмешались технические проблемы. Что-то случилось с одним из заградительных стёкол, которое пришлось в экстренном порядке чинить. Это не могло не сказаться на общем темпе матча. Хоккеистам подобные паузы очень не нравятся.



От кого можно было ждать гола в подобной ситуации? Конечно же от Каапо Какко. Финн оформил очередной шедевр – выехал из-за ворот, с помощью движения рук оставил не у дел соперника и переиграл Чильяка.

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В оставшееся время Какко добил хозяев турнира. Форвард сборной Финляндии поразил пустые ворота и оформил хет-трик!



На чемпионат мира в Словакию приехало много звёзд из НХЛ, но по итогам двух дней громче всех говорят не об Овечкине или Кейне, а о 18-летнем Какко. Пять голов в двух матчах, по шедевру в каждом из игр и шесть очков в копилке сборной Финляндии. Как он это делает в таком возрасте?