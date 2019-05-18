Латвия — Россия: Овечкину рассекли губу, Кениньшу дали четыре минуты штрафа

В первом периоде матча между сборными России и Латвии на чемпионате мира нападающему Александру Овечкину клюшкой рассекли губу. Игрок латвийской сборной Рональд Кениньш получил четыре минуты штрафного времени. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.





Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия выигрывает у Латвии на ЧМ. Сенсации не будет. LIVE Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на турнире в Братиславе. Всё самое интересное — в нашем онлайне.