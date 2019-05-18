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Латвия — Россия: Задоров провёл жёсткий силовой приём, заработав «2+10»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия — Россия: Задоров провёл жёсткий силовой приём, заработав «2+10»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём на форварде сборной Латвии Рихардсе Букартсе. Латвийский игрок долго не мог подняться со льда, ему помогли врачи. Россиянину судьи дали штраф «2+10».

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на турнире в Братиславе. Всё самое интересное — в нашем онлайне.
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