В матче со Швейцарией ворота сборной России будет защищать Георгиев

В матче со Швейцарией на чемпионате мира ворота сборной России будет защищать Александр Георгиев, рассказал главный тренер национальной команды Илья Воробьёв. Напомним, россияне выиграли пять из пяти матчей на групповом этапе ЧМ. Встреча Россия — Швейцария пройдёт завтра, 19 мая.
«Георгиев сыграет со Швейцарией», — приводит слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
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