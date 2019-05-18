Василевский: сборная Латвии определённо мастеровитее, чем Италия

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями от матча с командой Латвии (3:1).
«Латвийцы определённо мастеровитее, чем Италия. Чем-то этот матч похож на игру с Чехией. Наши парни выстояли в третьем периоде и показали класс, доведя дело до победы. Расстроился ли из-за пропущенной шайбы? Да мне без разницы. Соперник хорошо бросил и забил. Что тут говорить?
Мне кажется, что играем достаточно, чтобы держать себя в тонусе. Уже сейчас начинаем готовиться к Швейцарии», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 18 мая 2019
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