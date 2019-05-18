Канада — Германия: Марк Стоун оформил хет-трик за два периода

Нападающий сборной Канады Марк Стоун отметился тремя заброшенными шайбами во встрече группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею с командой Германии. Форвард клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» отличился на 17-й, 27-й и 39-й минутах игры. В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 4:1 в пользу сборной Канады.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею