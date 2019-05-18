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Экхольм: матч Швеция – Швейцария получился одним из лучших в группе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Экхольм: матч Швеция – Швейцария получился одним из лучших в группе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм проанализировал игру команды в матче со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

«Мы могли и должны были начинать этот матч лучше. Но пропустили шайбу в начале первого периода, пришлось что-то придумывать. Важно, что отыгрались ещё до перерыва, хотя Швейцария всячески сопротивлялась. Эта команда знакома в мировом хоккее. Она знакома и нам. Мы тщательно готовились к игре. Концовка наверняка понравилась болельщикам. Хотя, с какой стороны посмотреть. Обмениваться голами в третьем периоде – не всегда здорово для зрителя. Считаю, что матч получился отличным. Пожалуй, один из лучших в группе на сегодняшний день», – передаёт слова Экхольма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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