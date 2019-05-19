Фишер: у России есть Кучеров и Гусев, у Швейцарии тоже есть хорошие игроки
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер после матча со шведами (3:4) поделился мнением о предстоящей игре со сборной России.
«Лучший способ остановить Гусева и Кучерова – не удаляться, тогда они не смогут играть в большинстве. Знаем, что они очень мастеровитые и здорово действуют в большинстве. Надо составить хороший план против них, лучший способ – быть дисциплинированными и не хватать глупые удаления. Если мы окажемся в штрафбоксе, будем делать всё возможное, чтобы их остановить, и перекрыть их варианты розыгрыша.
У России есть Кучеров и Гусев, у нас тоже есть хорошие игроки. Мы будем беспокоиться о них, а они – о нас», – передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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