Видеообзор победы сборной Швеции в матче со Швейцарией на ЧМ-2019

Сборная Швеции встречалась со Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:3 в пользу скандинавской команды.
Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.
На 5-й минуте номинальные гости открыли счёт стараниями Свена Андригетто. Шведы восстановили паритет в концовке периода благодаря голу Йона Клингберга в большинстве. Вильям Нюландер вывел действующих чемпионов мира вперёд, на что швейцарцы ответили голом Йоэля Дженацци в формате «4 на 4». На 29-й минуте подопечные Рикарда Грёнборга вернули лидерство после гола Эрика Густафссона. В третьем периоде Гаэтан Хас сравнял счёт, но спустя минуту Оливер Экман-Ларссон забросил четвёртую шайбу в ворота соперника.
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