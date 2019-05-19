Эрик Карлссон мог получить травму паха, его участие в пятом матче под вопросом

По неофициальной информации, один из лидеров «Сан-Хосе Шаркс» защитник Эрик Карлссон мог получить травму паха в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Сент-Луис Блюз».



У шведа уже было подобное повреждение, а в упомянутом матче Карлссон мог усугубить старую травму. В третьем периоде встречи швед не выходил на лёд в течение 8 минут (10:36—18:05), а во время рекламных пауз выкатывался на лёд, чтобы проверить ощущения и с гримасой боли возвращался на скамейку запасных. Игровое время Карлссона в четвёртом матче составило 25 минут 9 секунд.



«Ничего не могу об этом сказать», — так прокомментировал эту информацию главный тренер «Шаркс» Питер Дебур.

«Возможно, тут нет ничего страшного, но выражение лица Карлссона во время матча говорило об обратном. Меньше всего «Шаркс» обрадует новость, что это ноющая травма паха Карлссона, из-за которой он уже пропустил 29 матчей регулярного чемпионата. Если он не сможет играть, это увеличит нагрузку на Брента Бёрнса, который и так проводит на льду по 29 минут», — отмечает обозреватель NBC Адам Гретц.



На счету Карлссона 16 (2+14) очков в 18 матчах плей-офф. Пятый матч серии состоится в Сан-Хосе в ночь с 19 на 20 мая мск.