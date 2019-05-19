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Фиала: Швейцария сделает всё, чтобы обыграть сборную России

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фиала: Швейцария сделает всё, чтобы обыграть сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала после игры со Швецией (3:4) на чемпионате мира поделился мнением о предстоящем матче со сборной России. Игра состоится сегодня, 19 мая, начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы забили три гола в игре с командой, у которой хорошая линия обороны. У сборной Швейцарии были возможности сравнять счёт и даже выйти вперёд. У команды хватит бензина на матч с Россией. Уверен, мы сделаем всё, чтобы обыграть такого соперника», — приводит слова Фиалы официальный сайт ИИХФ.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков по итогам пяти матчей. У Швейцарии, Швеции и Чехии по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.

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