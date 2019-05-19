Ландер: Нюландер видит на льду то, что другие могут увидеть только на повторах

Нападающий сборной Швеции Антон Ландер после матча со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею поделился мнением об игре форварда Вильяма Нюландера.



«Наблюдать за игрой Нюландера — одно удовольствие. Порой он видит такие варианты продолжения атаки, которые другие хоккеисты могут увидеть только на повторах. Сидя на скамье, очень интересно следить за его действиями. Конечно, партнёры упорно работают, чтобы помогать Вильяму, но и он в полном порядке. Нюландер просто должен продолжать в том же духе.



В составе сборной Швейцарии много высококвалифицированных исполнителей. Они способны создавать голевые моменты из ничего. Мы заработали много удалений и предоставили сопернику достаточное количество возможностей. В целом для болельщиков это был очень интересный матч», — приводит слова Ландера официальный сайт ИИХФ.

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