Дебур: то, что случилось с «Бостоном», исключение из правил

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (2-2).
«Нужно быть более чёткими и последовательными с первого же вбрасывания. Но даже при том, что мы начали плохо, счёт 0-2 стал во многом стечением обстоятельств. Сначала шайба влетает в ворота от нашей клюшки, потом два удаления… Одно на другое — и вот уже вместо одной неприятности ты получаешь целый снежный ком. Мы говорили, что „Сент-Луис“ выйдет на матч как на последний бой, соперникам некуда было отступать.
Я уже говорил, что дорога в финал не может быть лёгкой. То, что случилось с «Бостоном», который завершил серию в четырёх матчах, — исключение из правил. А мы ожидали именно такой непростой затяжной серии. Так что поражение не выбьет нас из колеи. Мы знаем, на что способны, и теперь должны показать это в воскресенье", — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
- 19 мая 2019
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