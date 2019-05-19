Дебур: то, что случилось с «Бостоном», исключение из правил

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (2-2).

«Нужно быть более чёткими и последовательными с первого же вбрасывания. Но даже при том, что мы начали плохо, счёт 0-2 стал во многом стечением обстоятельств. Сначала шайба влетает в ворота от нашей клюшки, потом два удаления… Одно на другое — и вот уже вместо одной неприятности ты получаешь целый снежный ком. Мы говорили, что „Сент-Луис“ выйдет на матч как на последний бой, соперникам некуда было отступать.

Я уже говорил, что дорога в финал не может быть лёгкой. То, что случилось с «Бостоном», который завершил серию в четырёх матчах, — исключение из правил. А мы ожидали именно такой непростой затяжной серии. Так что поражение не выбьет нас из колеи. Мы знаем, на что способны, и теперь должны показать это в воскресенье", — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.