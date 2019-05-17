Дебур — о разговорах о судействе: считаю это принижением успеха «Сан-Хосе»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал участившиеся разговоры о частых ошибках судей в пользу его команды в нынешнем плей-офф.

«Дорога в финале не может быть гладкой. Самое главное — мы всё ещё продолжаем по ней движение. Кто-то, возможно, скажет, что нам повезло с пятиминутным удалением „Вегаса“ или с тем, что засчитали победный гол в третьем матче нынешней серии. Но я считаю это принижением того успеха, которого добились ребята.

Когда мы оказались на грани вылета, уступая две победы «Вегасу», то адреналин помог нам собраться. А когда вопроса о жизни и смерти не стоит, постоянно держать себя в высочайшем тонусе куда сложнее. К тому же не только мы стремимся показывать стабильно качественный хоккей. Это цель всех команд, а когда соперники примерно равны, то любая игра похожа на перетягивание каната — какие-то отрезки удаются одному из них, какие-то — другому. То же самое относится и к отдельным игрокам. Нам не нужна дополнительная мотивация. Нам осталось всего две победы до выхода в финал Кубка Стэнли. Этого достаточно", — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

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