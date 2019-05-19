Ерёменко: после некоторых высказываний в мотивации не нуждаюсь

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал заключение нового контракта с родным клубом.

«Очень рад продлить контракт с клубом! Важно, что я не просто остался в «Динамо», а именно в качестве игрока. Счастлив, что я все еще нужен команде. Это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждёт яркий сезон.

Любые высказывания мотивируют и дают новые силы. Всегда нужно выходить на лёд и доказывать, прежде всего, самому себе. Критика это неприятно, но я к ней готов. Безусловно, после некоторых высказываний в дополнительной мотивации не нуждаюсь.

Неоднократно говорил и повторюсь, что для меня нет такого понятия, как первый или второй вратарь. В команде должно быть два-три голкипера, которые готовы в любой момент выйти на лед. Здоровая конкуренция — путь к развитию. Помимо этого постараюсь передать опыт молодым ребятам. На каждой тренировке и в каждой игре необходимо работать на максимуме. Ведь каждый сезон для меня может стать последним в большом хоккее», — цитирует Ерёменко официальный сайт московского клуба.

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