Ерёменко: после некоторых высказываний в мотивации не нуждаюсь

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал заключение нового контракта с родным клубом.
«Очень рад продлить контракт с клубом! Важно, что я не просто остался в «Динамо», а именно в качестве игрока. Счастлив, что я все еще нужен команде. Это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждёт яркий сезон.
Любые высказывания мотивируют и дают новые силы. Всегда нужно выходить на лёд и доказывать, прежде всего, самому себе. Критика это неприятно, но я к ней готов. Безусловно, после некоторых высказываний в дополнительной мотивации не нуждаюсь.
Неоднократно говорил и повторюсь, что для меня нет такого понятия, как первый или второй вратарь. В команде должно быть два-три голкипера, которые готовы в любой момент выйти на лед. Здоровая конкуренция — путь к развитию. Помимо этого постараюсь передать опыт молодым ребятам. На каждой тренировке и в каждой игре необходимо работать на максимуме. Ведь каждый сезон для меня может стать последним в большом хоккее», — цитирует Ерёменко официальный сайт московского клуба.
- 19 мая 2019
-
21:00
-
20:39
-
20:34
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:21
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:55
-
17:15
-
17:08
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:31
-
15:08
-
14:49
-
14:20
-
13:44
-
13:23
-
12:51
-
12:48
-
12:46
-
12:07
-
11:58
-
11:30
-
11:07
-
10:50
-
10:30
-
10:09