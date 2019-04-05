Гендиректор «Динамо»: Ерёменко уже не тот, по Закриссону ломаем голову

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о будущем некоторых игроков команды.

«Бочаров нам нужен, никаких сомнений в этом. Что касается Ерёменко, то он подходит к критическому возрасту. В этом возрасте он уже не тот Ерёменко, который обеспечивал «Динамо» победы в Кубках Гагарина. Мы посоветуемся с тренерским штабом, который определяет, с кем мы заключаем контракты, а с кем нет. Моё мнение, что одной из наших самых слабых сторон являлась вратарская бригада. Её надо усиливать, что для нас очевидно. Никулин нам нужен. Сейчас рассматриваем и его вопрос.

Тут вообще такая ситуация, что не только от меня это зависит. На это влияют и игрок, и агент. Идёт торг, в котором мы ищем компромисс. Мы знаем уровень игрока и предлагаем ему соответствующий контракт. Нам говорят: «А вот мы на рынке…». Ну и идите тогда на рынок. Это непростая работа.

Вот возьмите Закриссона, к примеру. Мы взяли игрока из «Сибири», где у него было 44 очка. Ну куда ещё лучше? И он весь гладкий чемпионат проспал, а в плей-офф имел показатели лучше Шипачёва и Кагарлицкого. И вот мы сейчас сидим и ломаем голову, что с ним делать. Думаем, потому что это тяжёлый вопрос. Он ведь претендовал на роль центра второй тройки, и у него это не получилось», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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