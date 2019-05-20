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Вера в Капризова, Маша и медведь с фанатами. Яркие фото матча Швейцария — Россия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кирилл Капризов
Вера в Капризова, Маша и медведь с фанатами. Яркие фото матча Швейцария — Россия
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

19 мая в Братиславе на льду стадиона имени Ондрея Непелы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею национальная команда России одержала победу над сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Лучшие кадры с матча Швейцария – Россия – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.

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Новости. ЧМ по хоккею 2019
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