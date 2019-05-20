Вера в Капризова, Маша и медведь с фанатами. Яркие фото матча Швейцария — Россия

19 мая в Братиславе на льду стадиона имени Ондрея Непелы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею национальная команда России одержала победу над сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Лучшие кадры с матча Швейцария – Россия – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.
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