И. Воробьёв: когда у вратаря открываются две застёжки, судьи должны это видеть
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после победы в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0) прокомментировал удаление Александра Георгиева в конце третьего периода. Российская команда одержала шестую победу подряд.
«Нам на директорате показывали такой эпизод: если вратарь снимает шлем – это две минуты. Но тут сам принцип. Когда у него открываются две застёжки, они должны это видеть. Я это сказал (судье – Прим. «Чемпионата»), когда он подъехал. Да, удаление, но до этого ваша работа это видеть.
Тяжёлый вратарский выбор на следующий матч? После игры пока ничего не говорим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Все голы сборной России в матче со Швейцарией на чемпионате мира — 2019
Георгиев: судья меня не услышал и дал удаление
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