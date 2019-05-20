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И. Воробьёв: когда у вратаря открываются две застёжки, судьи должны это видеть

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: когда у вратаря открываются две застёжки, судьи должны это видеть
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после победы в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0) прокомментировал удаление Александра Георгиева в конце третьего периода. Российская команда одержала шестую победу подряд.

«Нам на директорате показывали такой эпизод: если вратарь снимает шлем – это две минуты. Но тут сам принцип. Когда у него открываются две застёжки, они должны это видеть. Я это сказал (судье – Прим. «Чемпионата»), когда он подъехал. Да, удаление, но до этого ваша работа это видеть.

Тяжёлый вратарский выбор на следующий матч? После игры пока ничего не говорим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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