Шварц – первый игрок в истории «Сент-Луиса» с двумя хет-триками в плей-офф

В пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:0. Первой звездой встречи стал форвард «блюзменов» Джейден Шварц, оформивший хет-трик. Дважды он отличился в равных составах, а также реализовал большинство в формате «5 на 3».

Посмотреть видео голов Шварца можно на официальном сайте лиги.

В 18 матчах на счету Шварца 16 (13+3) очков, он вышел на третье место в бомбардирской гонке. Джейден стал первым игроком в истории «Сент-Луиса», сделавшим более одного хет-трика в плей-офф. Ранее он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс».

Последний раз в НХЛ больше одного хет-трика делал нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен в 2008 году.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».