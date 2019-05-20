Третьяк — об удалениях сборной России: Швейцария нас простила, шведы не простят

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру национальной команды в матче чемпионата мира с командой Швейцарии (3:0). 21 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут заключительный матч группового этапа со шведами, которые являются действующими чемпионами мира.



«К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить. Гусев мог забросить, Капризов провёл хорошую игру. Надо было реализовывать, моментов было много. Думаю, что получилась достойная и хорошая игра.



Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России одержала шестую победу подряд, а швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире.

Александр Георгиев оформил второй шат-аут в двух матчах на ЧМ-2019