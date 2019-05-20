Гавриков: если бы все защитники «Коламбуса» были здоровы, меня бы не позвали

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, как прошёл его переход в «Коламбус Блю Джекетс». По окончании сезона в КХЛ хоккеист расторг контракт со СКА и уехал за океан.

«Мне позвонили из «Коламбуса» на следующий день после того, как СКА закончил серию с ЦСКА, и спросили готов ли я физически и морально помочь им в плей-офф. Сказали, что рассчитывают на меня. Я подумал, что это хороший вариант. Особенно, если они заинтересованы во мне и я смогу им помочь. Понимал, что могу не сыграть. Команда прошла «Тампу» 4-0 в серии. У них был костяк, который они не хотели менять. Плюс у меня 2-3 недели не было игровой практики, тренировался через раз, пока решали вопросы с документами, визами. До серии с «Бостоном» провёл 2-3 полноценных тренировки с командой. Мне повезло, что некоторые защитники «Коламбуса» получили травмы? Для этого меня и позвали. Если бы все бы здоровы, сомневаюсь, что я бы понадобился им в этом плей-офф. Они решили подстраховаться, потому что не знали, сколько времени займёт восстановление некоторых ребят.



Дебют во втором раунде плей-офф — это самые сливки! Плей-офф — лучшее, что может быть в хоккее. Я человек новый, все ощущения были в новинку. Даже просто одеться и выйти на ледовую разминку было круто. Я понимал, куда еду, к чему готовиться. Но когда ты об этом думаешь, и когда это происходит в реальной жизни — это разные вещи. Приезжаешь, чувствуешь это в настоящей жизни и получаешь нереальные эмоции.



Понимал, что если меня поставят, времени на раскачку не будет. И команду подвести нельзя. Старался быть готовым играть с первых секунд. Пока не могу вычеркнуть из головы победный гол «Бостона» в моём дебютном матче. Когда оглядываешься назад, всегда кажется, что мог сыграть по-другому. Спустя какое-то время думаешь, как бы ты мог сделать лучше, что-то поменять. Но за доли секунды не всегда можешь принять правильное решение. Тебе кажется, что сделал всё верно, а на самом деле можно было сыграть иначе и избежать гола. Но ведь никто не знает, как бы сыграл соперник, если бы ты сделал другое движение. Он ведь тоже может сделать всё по-другому и забить гол. Что есть, то есть. Торторелла ничего не сказал. Мы разбирали все моменты с тренером по защитникам. Он сказал, что я принял одно из правильных решений», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Все говорят о формате Кубка мира на ЧМ, но здесь праздник идёт дольше» Интервью с защитником сборной России и «Коламбуса» Владиславом Гавриковым о чемпионате мира и НХЛ.

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