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Яковенко: сборная России обыграет Швецию, если не будет удаляться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яковенко: сборная России обыграет Швецию, если не будет удаляться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Андрей Яковенко поделился своим мнением о последнем сопернике сборной России на групповом этапе чемпионата мира — команде Швеции.

«Это действующие чемпионы мира, команда очень хорошо укомплектована, сбалансирована во всех линиях и в этом году перед шведами стоит задача повторить успех прошлого и позапрошлого мирового первенства. В составе сборной Швеции много мастеровитых игроков, способных решить исход встречи в одиночку, поэтому нужно быть внимательными на протяжении всех игр и на всех участках площадки. В недавнем матче Евротура мы им уступили из-за удалений, некоторые из которых были абсолютно глупыми. Если наши игроки будут четко выполнять тренерскую установку, не будут удаляться, то мы обыграем шведов», — сказал Яковенко «Чемпионату».

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Соперник не смог использовать то, что считал слабым местом России, — не заставил её обороняться.
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