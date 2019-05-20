Яковенко: сборная России обыграет Швецию, если не будет удаляться

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Андрей Яковенко поделился своим мнением о последнем сопернике сборной России на групповом этапе чемпионата мира — команде Швеции.

«Это действующие чемпионы мира, команда очень хорошо укомплектована, сбалансирована во всех линиях и в этом году перед шведами стоит задача повторить успех прошлого и позапрошлого мирового первенства. В составе сборной Швеции много мастеровитых игроков, способных решить исход встречи в одиночку, поэтому нужно быть внимательными на протяжении всех игр и на всех участках площадки. В недавнем матче Евротура мы им уступили из-за удалений, некоторые из которых были абсолютно глупыми. Если наши игроки будут четко выполнять тренерскую установку, не будут удаляться, то мы обыграем шведов», — сказал Яковенко «Чемпионату».