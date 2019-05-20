Видеообзор фантастического матча, оставившего Великобританию в элите ЧМ

Сборная Великобритании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Французская сборная проиграла все семь матчей в группе, заработав два очка, и покинет элитный дивизион чемпионата мира.
Посмотреть видео можно также в YouTube.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 20 мая 2019
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:03
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
18:40
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
15:32
-
15:24
-
15:16
-
14:57
-
14:30
-
14:24
-
13:38
-
13:28
-
12:48
-
12:35