Пьетранджело: «Сент-Луис» не рассматривает шестой матч как какой-то вызов

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился ожиданиями от шестого матча серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы в этом плей-офф много раз доказывали, что умеем готовить себя к важным матчам. Так было и в серии с «Далласом», и в серии с «Виннипегом». Мы не рассматриваем шестой матч как какой-то вызов для нас. Мол, мы должны сделать то, что не делал ещё никто после нашего рождения. Мы готовимся к важному матчу и должны показать себя сплоченной командой, а не пытаться сделать что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова Пьетранджело пресс-служба лиги.

Счёт в серии — 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».