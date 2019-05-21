«Авангард» объявил об уходе Майкла Пелино

Клуб Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» на официальном сайте объявил об уходе из команды тренера Майкла Пелино.

«Тренер Майкл Пелино покидает «Авангард». Спасибо за этот прекрасный сезон, он получился по-настоящему мощным. Желаем удачи в продолжении карьеры!», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «ястребов».

Канадский специалист до перехода в «Авангард» на протяжении пяти сезонов работал в магнитогорском «Металлурге», с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина. Пелино пришёл в «Авангард» летом 2018 года.

В минувшем сезоне омская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где проиграла ЦСКА (0-4). На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салавата Юлаев» (4-2).