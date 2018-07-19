Пелино: впечатлён тренерским штабом «Авангарда», у нас лучшая команда в КХЛ

Тренер «Авангарда» Майкл Пелино поделился первыми впечатлениями от начала работы в омском клубе.

«Очень впечатлён нашим тренерским штабом. Думаю, у нас лучшая тренерская команда в лиге. Мне нравится, как мы работаем вместе, принимаем совместные решения, как в семье, как и что мы будем делать. И ещё сильнее мне нравится то, как наши игроки на это реагируют.

Что касается зон ответственности в тренерском штабе, то разграничим их позже. Возможно, что-то изменится в течение года. Сейчас каждый из нас занимается разными вещами. Но главное, нам отлично удаётся совместная работа.

Меня впечатляет та страсть, с которой люди в России отдаются своему делу. Страсть, с которой игроки выкладываются на льду. Страсть, с которой болельщики поддерживают свою команду», — сказал Пелино в эфире клубного телевидения.