Сборная Финляндии проиграла Германии на ЧМ-2019

Сборная Финляндии уступила команде Германии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:4.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, точным броском отличился финский форвард Харри Песонен. На 18-й минуте немецкий форвард Марк Михаэлис восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Юхани Тюрвяйнен и Доминик Кагун. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел вперёд сборную Германии. В концовке Драйзайтль забил в пустые ворота, установив окончательный счёт.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).