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Сборная Финляндии проиграла Германии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии проиграла Германии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии уступила команде Германии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:4.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, точным броском отличился финский форвард Харри Песонен. На 18-й минуте немецкий форвард Марк Михаэлис восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Юхани Тюрвяйнен и Доминик Кагун. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел вперёд сборную Германии. В концовке Драйзайтль забил в пустые ворота, установив окончательный счёт.

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
2 : 4
1:1, 1:1, 0:2
Германия
1:0 – Песонен (Лехтонен, Йокихарью) – 15:05 (5x4), 1:1 – Михаэлис (Плахта, Айзеншмид) – 17:04 (5x5), 2:1 – Тюрвяйнен (Оямяки) – 24:07 (5x5), 2:2 – Кагун (Драйзайтль) – 33:13 (5x5), 2:3 – Драйзайтль (Пфёдерль) – 44:46 (5x4), 2:4 – Драйзайтль – 59:00 (en)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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