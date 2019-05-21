Ворачек — первый игрок в истории сборной Чехии, набравший 15 очков на ЧМ

Форвард сборной Чехии Якуб Ворачек набрал 3 (1+2) очка в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019 с командой Швейцарии. Таким образом, на счету нападающего «Филадельфии» стало 15 (3+12) очков в семи играх. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Иржи Витек, Ворачек – первый игрок в истории сборной Чехии, набравший 15 очков на одном чемпионате мира.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



