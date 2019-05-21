Капитан немцев Мориц Мюллер ударил клюшкой в пах финна Ламикко

Сборная Финляндии уступила команде Германии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:4.
В одном из игровых эпизодов капитан немцев Мориц Мюллер ударил клюшкой в пах нападающего Юху Ламмико. Эпизод остался без внимания арбитров.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».
Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, точным броском отличился финский форвард Харри Песонен. На 18-й минуте немецкий форвард Марк Михаэлис восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Юхани Тюрвяйнен и Доминик Кагун. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел вперёд сборную Германии. В концовке Драйзайтль забил в пустые ворота, установив окончательный счёт.
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