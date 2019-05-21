Барулин: хочу стать лучшим вратарём КХЛ и выиграть Кубок с «Нефтехимиком»

Новичок «Нефтехимика» Константин Барулин поделился впечатлениями после перехода в нижнекамскую команду.
«В этом сезоне у меня закончился контракт с хоккейным клубом «Сочи». Поступило предложение от «Нефтехимика». Переговорил с Вячеславом Буцаевым и принял решение перейти в Нижнекамск. Я с Буцаевым отработал два года в Сочи, а до этого — в ЦСКА. Он очень квалифицированный специалист и весьма требовательно относится ко всему, будь это тренировочный процесс, игры или какие-то другие вопросы, касающиеся команды. Он сам много работает и этого требует от подчиненных.
Цели? «Нефтехимик» всегда был и остается амбициозной, плотной командой. Это команда, которая в основном всегда выходила в плей-офф. Исключение составляли считанные разы. И я думаю, что наша первоначальная задача — это выйти в плей-офф и там уже бороться с любым соперником. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, так что перед собой лично хочу поставить задачу быть лучшим вратарем лиги и поднять Кубок Гагарина вместе с «Нефтехимиком»», — цитирует Барулина официальный сайт клуба.
- 21 мая 2019
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