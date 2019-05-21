Словакия забила Дании после досадного рикошета от защитника

В матче сборных Словакии и Дании на чемпионате мира по хоккею счёт был открыт на 40-й минуте игры. Заброшенную шайбу в свой актив записал защитник хозяев турнира Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Напомним, Словакия и Дания утратили шансы на выход в плей-офф.