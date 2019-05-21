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Словакия забила Дании после досадного рикошета от защитника

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Словакия забила Дании после досадного рикошета от защитника
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В матче сборных Словакии и Дании на чемпионате мира по хоккею счёт был открыт на 40-й минуте игры. Заброшенную шайбу в свой актив записал защитник хозяев турнира Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Напомним, Словакия и Дания утратили шансы на выход в плей-офф.

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