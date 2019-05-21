Директор «Бинокора»: хотим заявиться в чемпионат Казахстана, в ВХЛ ещё рано

Директор ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насыров рассказал о возможности вступления в чемпионат Казахстана.



«В чемпионате нашей республики выступают четыре команды. Пока это лишь план-проект и конкретики нет. В перспективе один коллектив может заявиться в ВХЛ, а другой — в чемпионат Казахстана. Это моё предположение. Но это решит Федерация хоккея Узбекистана.



Лично я, видя положение наших хоккеистов, хотел бы, чтобы „Бинокор“ выступил в чемпионате Казахстана и по молодёжке, и по взрослым. В ВХЛ нам ещё рано.



Знаю, что средний бюджет казахстанской команды $ 2,5-3 млн, у нас в разы меньше. В минувшем чемпионате Узбекистана нас обеспечили льдом и инвентарём. Это делала наша национальная хоккейная федерация. Спонсора у нас нет», — цитирует Насырова «Караван».

Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым» Наш корреспондент побывал в Ташкенте, где увидел открытие арены и узнал, зачем там нужен хоккей.