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Директор «Бинокора»: хотим заявиться в чемпионат Казахстана, в ВХЛ ещё рано

Директор «Бинокора»: хотим заявиться в чемпионат Казахстана, в ВХЛ ещё рано
Хоккей / КХЛ 0

Директор ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насыров рассказал о возможности вступления в чемпионат Казахстана.

«В чемпионате нашей республики выступают четыре команды. Пока это лишь план-проект и конкретики нет. В перспективе один коллектив может заявиться в ВХЛ, а другой — в чемпионат Казахстана. Это моё предположение. Но это решит Федерация хоккея Узбекистана.

Лично я, видя положение наших хоккеистов, хотел бы, чтобы „Бинокор“ выступил в чемпионате Казахстана и по молодёжке, и по взрослым. В ВХЛ нам ещё рано.

Знаю, что средний бюджет казахстанской команды $ 2,5-3 млн, у нас в разы меньше. В минувшем чемпионате Узбекистана нас обеспечили льдом и инвентарём. Это делала наша национальная хоккейная федерация. Спонсора у нас нет», — цитирует Насырова «Караван».

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