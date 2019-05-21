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Нюландер опередил Кучерова в гонке бомбардиров по итогам группового этапа

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ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нюландер опередил Кучерова в гонке бомбардиров по итогам группового этапа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром ЧМ-2019 по итогам группового этапа. Швед отметился 2 (1+1) баллами в игре с Россей (4:7), россиянин Никита Кучеров сделал один голевой пас.

В результате Нюландер опередил Кучерова на два очка в списке бомбардиров. У шведа 17 (5+12) очков, у россиянина – 15 (6+9) баллов.

Счёт был открыт на восьмой минуте, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландеског. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва быстро отыгрались и вышли вперёд. Сначала гол после классной комбинации забил Артём Анисимов, вскоре удачно подставил клюшку Евгений Дадонов. Россияне набрали обороты и до перерыва забили ещё четыре гола усилиями Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Евгения Малкина. На 53-й минуте Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но Дмитрий Орлов быстро восстановил разницу в пять шайб. В концовке игры Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг установили окончательный счёт.

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