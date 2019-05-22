И. Воробьёв — о США: посмотрите на их состав — талантливая, атакующая команда

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после победы над Швецией (7:4) поделился мнением о сопернике по четвертьфиналу. Напомним, россияне сыграют с командой США.
«В ходе матча следили за встречей Канада — США. Игрокам о результате не говорили. Посмотрите на состав американцев — очень талантливая, атакующая команда, с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты, и, конечно, будем смотреть их игры», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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