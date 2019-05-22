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Рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стал известен рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

1. Россия
2. Канада
3. Чехия
4. Финляндия
5. Швеция
6. Германия
7. США
8. Швейцария.

Все четвертьфиналы пройдут 23 мая.

17:15 (мск) Канада — Швейцария
17:15 Россия — США
21:15 Финляндия — Швеция
21:15 Чехия — Германия.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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