Стал известен рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



1. Россия

2. Канада

3. Чехия

4. Финляндия

5. Швеция

6. Германия

7. США

8. Швейцария.



Все четвертьфиналы пройдут 23 мая.



17:15 (мск) Канада — Швейцария

17:15 Россия — США

21:15 Финляндия — Швеция

21:15 Чехия — Германия.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

