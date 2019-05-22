Фанат-шпион и ослепительная улыбка Ови. Лучшие фото победы России над Швецией

21 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Сборная России победила Швецию со счетом 7:4. Россияне выиграли группу В, не проиграв ни разу.



Счёт был открыт на восьмой минуте, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландеског. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва быстро отыгрались и вышли вперёд. Сначала гол после классной комбинации забил Артём Анисимов, вскоре удачно подставил клюшку Евгений Дадонов.

Россияне набрали обороты и до перерыва забили ещё четыре гола усилиями Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Евгения Малкина. На 53-й минуте Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но Дмитрий Орлов быстро восстановил разницу в пять шайб. В концовке игры Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг установили окончательный счёт.



Лучшие кадры с матча Швеция — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.