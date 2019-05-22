Тарасенко – третий игрок в истории «Сент-Луиса», забивший 30 голов в плей-офф

В шестом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». После второго периода гости ведут со счётом 3:1. Одна из шайб на счету российского нападающего Владимира Тарасенко.

Благодаря этому голу, Тарасенко достиг отметки в 30 голов в плей-офф за «Сент-Луис». Больше только у Бретта Халла (67) и Берни Федерко (35). В 63 матчах плей-офф на счету Владимира 45 (30+15) очков.

Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до шести матчей. Всего на его счету теперь 13 (8+5) баллов в 19 встречах. «Сент-Луис» в плей-офф забил 11 голов в большинстве, 5 из них на счету россиянина.

Счёт в серии 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».