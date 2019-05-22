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«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Сан-Хосе» — 4-2 в серии

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Сан-Хосе» — 4-2 в серии
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который отметился тремя результативными передачами. 2 (1+1) очка в составе победителей набрал Дэвид Перрон. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 25 броска из 26.

Победную шайбу забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. В этой встрече он провёл на льду 13 минут 36 секунд и окончил матч с показателем полезности «+1». Голом также отметился Иван Барбашев.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Сент-Луис» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
22 мая 2019, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
5 : 1
2:0, 1:1, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Перрон (О'Райлли, Блейз) – 01:32 (5x5), 2:0 – Тарасенко (Парэйко, О'Райлли) – 16:16 (5x4), 2:1 – Гэмбрелл (Донской, Джонс) – 26:40 (5x5), 3:1 – Шенн (Пьетранджело, Томас) – 32:47 (5x4), 4:1 – Бозак (Перрон, О'Райлли) – 53:05 (5x5), 5:1 – Барбашев (Сундквист) – 57:45 (en)
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