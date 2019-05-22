«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Сан-Хосе» — 4-2 в серии

«Сент-Луис Блюз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который отметился тремя результативными передачами. 2 (1+1) очка в составе победителей набрал Дэвид Перрон. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 25 броска из 26.
Победную шайбу забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. В этой встрече он провёл на льду 13 минут 36 секунд и окончил матч с показателем полезности «+1». Голом также отметился Иван Барбашев.
Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
«Сент-Луис» одержал победу в серии и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Бостон Брюинз».
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