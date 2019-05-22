Лисовец: когда приезжал в Уфу, то чувствовал, что здесь великолепная атмосфера

Защитник Евгений Лисовец прокомментировал переход из минского «Динамо» в уфимский «Салават Юлаев».
«Насколько я знаю, мною через агента интересовались ещё в феврале, а уже в апреле начались предметные переговоры. В начале мая мне сделали предложение. Мы обсудили все детали и ждали, когда меня отпустят из «Динамо».
В целом всё неплохо. Сейчас нужно отдохнуть, потому что был длинный и непростой сезон. В составе сборной съездил на чемпионат мира, там мы оставили много сил. Сейчас в планах немного отдохнуть и начинать готовиться к следующему сезону. Когда приезжал в Уфу, то чувствовалось, что здесь великолепная атмосфера. То, как болельщики поддерживают команду, – это круто. Буду стараться радовать их своей игрой.
Ни с кем не знаком, но это нормально, когда переходишь в новый клуб. Думаю, что у нас будет время познакомиться и наладить отношения. Всё будет хорошо», — цитирует Лисовца официальный сайт уфимского клуба.
- 22 мая 2019
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