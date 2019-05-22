Гуськов: у наших ребят будут запредельные настрой и мотивация на США

Двукратный чемпион России, вице-чемпион мира Александр Гуськов рассказал об ожиданиях перед матчем национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой США.

«Действительно, игра против Швеции для России стала хорошей проверкой перед плей-офф. Дело даже не в количестве шайб, хотя и это немаловажный фактор. Наша сборная показала отличный командный хоккей и взаимодействие. Отличились все четыре звена. Теперь важно победные эмоции перенести на четвертьфинал.

Мотивация на американцев у наших ребят будет запредельная, не сомневаюсь в этом. Это сильная сборная, скоростная молодая команда, которая любит здорово играть в атаке. Матчи России показали, что команда умеет сдерживать соперника, грамотно играть в обороне. А забить и использовать момент у нас есть кому», — сказал Гуськов «Чемпионату».

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