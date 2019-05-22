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Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России провела дневную тренировку на чемпионате мира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Занятие досрочно завершили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что тренировка была по желанию. Хоккеисты изъявили желание закончить занятие раньше времени.

Завтра, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные США и России. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Артём Зуб внесён в заявку сборной России на чемпионат мира—2019
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