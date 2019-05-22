Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию

Сборная России провела дневную тренировку на чемпионате мира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Занятие досрочно завершили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что тренировка была по желанию. Хоккеисты изъявили желание закончить занятие раньше времени.

Завтра, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные США и России. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).