Артём Зуб внесён в заявку сборной России на чемпионат мира—2019

Штаб сборной России внёс в заявку на чемпионат мира защитника Артёма Зуба, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Таким образом, российская команда заполнила заявку на мировое первенство.

Завтра, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные США и России. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).