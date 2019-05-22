И. Воробьёв: у Овечкина и Кузнецова не желания меньше, а опыта больше

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2019 года.
«Стало ли легче Овечкину, Малкину и Капризову после голов? Думаю, да, но повторюсь: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча перевес в нашу сторону был на один гол, а кто забивает – не так важно.
Не нужно ехать в Кошице? Про бонусы, надеюсь, завтра после победы можно будет говорить. Естественно, большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться или как-то ещё. Пару лет назад приходилось в ходе турнира из Кёльна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что спокойно готовимся в штатном рабочем режиме.
Почему Овечкин и Кузнецов ушли с тренировки? Тренировка по желанию была. У них меньше желания? Больше опыта», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 22 мая 2019
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:20
-
13:02
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41
-
00:38
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59