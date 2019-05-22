И. Воробьёв: у Овечкина и Кузнецова не желания меньше, а опыта больше

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2019 года.

«Стало ли легче Овечкину, Малкину и Капризову после голов? Думаю, да, но повторюсь: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча перевес в нашу сторону был на один гол, а кто забивает – не так важно.

Не нужно ехать в Кошице? Про бонусы, надеюсь, завтра после победы можно будет говорить. Естественно, большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться или как-то ещё. Пару лет назад приходилось в ходе турнира из Кёльна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что спокойно готовимся в штатном рабочем режиме.

Почему Овечкин и Кузнецов ушли с тренировки? Тренировка по желанию была. У них меньше желания? Больше опыта», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.