Огурцов: переход в «Динамо» — шаг вперёд, я исчерпал себя в Нижнекамске

Защитник Дмитрий Огурцов прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».



«В Нижнекамске провёл хорошее время. На данный момент я исчерпал себя в этой команде, поэтому очень рад подписанию контракта с «Динамо». Это для меня шаг вперёд. Конечно, тяжело уезжать из города, где пробыл так много времени, но я возвращаюсь домой в Москву и это здорово.



Игры с динамовцами всегда были тяжёлыми. Очень много мастеров, поэтому нам приходилось больше обороняться, нежели атаковать.



Если будет свободен 89-й номер, то возьму его. Если нет — буду думать. Хочется показать свою лучшую игру. До этого выступал за команды, которые боролись за восьмёрку. Теперь задачи выше, поэтому буду стараться как можно больше помочь команде», — приводит слова Огурцова официальный сайт «Динамо».

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