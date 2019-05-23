Драйзайтль: сделали бы всё для успеха, если бы пришлось играть с Россией

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Германии Леон Драйзайтль дал комментарий в преддверии четвертьфинального матча с Чехией на чемпионате мира по хоккею.

«Мы были готовы играть с любой сборной в четвертьфинале и бороться за победу, но хотелось всё равно подняться повыше в группе, поэтому сделали всё от нас зависящее в матче с Финляндией и выиграли. Если бы пришлось играть с Россией, мы бы сделали всё для успеха, но рады, что в итоге попали на Чехию, хотя соперник тоже не из простых. У этой команды, как и у русских, шведов, американцев и канадцев, много звёзд из НХЛ, поэтому в плей-офф легко не будет ни с кем», — приводят слова Драйзайтля «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.